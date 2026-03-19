News

Israele, giornalista in diretta scampa a raid aereo in Libano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un raid aereo di Israele quasi colpisce un giornalista, che rimane ferito durante un collegamento in diretta. I video pubblicati online mostrano Steve Sweeney, corrispondente della testata russa RT, in un’area del Libano del Sud. Il giornalista, che indossa un giubbotto antiproiettili con la scritta ‘press’, improvvisamente avverte il rumore inconfondibile di una bomba che piomba dal cielo. Sweeney cerca riparo mentre l’esplosione si verifica a pochi metri. 

Il giornalista e il suo operatore sarebbero rimasti feriti dalle schegge prodotte dalla deflagrazione. Entrambi sarebbero stati trasportati in ospedale. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Poste, da scarpe portalettere a pavimenti antitrauma per...

Bollette luce, cambiare gestore diventerà più semplice: la...

Guerra in Iran, Pentagono vuole 200 miliardi di...

Bce tiene tassi fermi: “Con guerra prospettive più...

Droni non identificati sulla base Usa dove vivono...

Turismo, Cangemi: “Se manca la mobilità viene meno”

Turismo, assessore Sport Calabria: “Il mare come strumento...

Al via Music@Mens 2026 per brani inediti sulla...

Molestie, Kevin Spacey evita un nuovo processo: ha...

A2A presenta primo indice misurazione impatto stakeholder engagement...