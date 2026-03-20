Imprese: 40 anni di McDonald’s Italia, la voce delle istituzioni

(Adnkronos) – “McDonald’s ha il merito di aver creato economia e generato nuovi posti di lavoro ma, soprattutto, di aver valorizzato i nostri territori e la qualità e la tipicità dei prodotti italiani. Un comune obiettivo, condiviso con il ministero dell’Agricoltura che punta su quelle filiere in difficoltà come, ad esempio, quelle del miele e dei pomodori pachino. Inserire cibi Dop in menu dedicati è una scelta fondamentale sia per far crescere dei settori prima penalizzati sia per far conoscere e riconoscere a livello internazionale questi prodotti, che dalle aree interne arrivano in una vetrina come questa. Quando si lavora insieme per gli stessi obiettivi si raggiungono risultati straordinari”. E’ quanto ha dichiarato il senatore Giorgio Salvitti, consigliere del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’evento per i 40 anni di McDonald’s Italia.

E Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio ha dichiarato: “ho voluto esserci personalmente per riconoscere il ruolo che questa realtà imprenditoriale ha avuto nello sviluppo occupazionale e nella formazione dei giovani, ma anche per ribadire l’importanza che ogni attività esercitata nel cuore storico della nostra città operi con pieno rispetto del patrimonio culturale e del decoro urbano. Da qui nasce anche l’esperienza di Amedeo Avenale, che ha iniziato a lavorare da giovane proprio nell’attività di Piazza di Spagna, e ora è un imprenditore che gestisce vari ristoranti sempre della catena McDonald’s: una storia che unisce dedizione, capacità e passione. La Regione conferma la propria disponibilità al dialogo con le imprese per promuovere progetti condivisi che coniughino innovazione, qualità del lavoro e tutela del patrimonio culturale. In particolare, l’Amministrazione propone di esplorare percorsi congiunti su formazione professionale, sostenibilità e valorizzazione delle buone pratiche aziendali nel centro storico”.

Secondo Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma: “Dal 1986 ad oggi si è costruito un positivo connubio tra l’azienda e il territorio, un legame che ha saputo evolversi nel tempo mantenendo sempre uno sguardo attento alle comunità locali. La scelta simbolica di Piazza di Spagna rappresenta perfettamente questo percorso: un luogo iconico che unisce tradizione e apertura al mondo, proprio come l’esperienza che McDonald’s ha saputo offrire in questi quarant’anni. È una storia fatta di persone, lavoro e capacità di adattarsi ai cambiamenti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale e al rispetto e decoro dei luoghi circostanti. Un anniversario che non celebra solo il passato, ma guarda con fiducia alle sfide future”, ha concluso.

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