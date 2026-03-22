News

Fiorentina-Inter 1-1, Ndour risponde a Esposito e ora Milan è a -6

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Pareggio tra Fiorentina e Inter. Oggi, domenica 22 marzo, i viola hanno fermato sull’1-1 i nerazzurri nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti di Esposito, dopo un solo minuto di gioco, e di Ndour al 77′. Con questo punto la squadra di Chivu sale a 69 punti in classifica e vede avvicinarsi il Milan, secondo ora a -6, e il Napoli, terzo a -7. Punto prezioso in chiave salvezza invece per quella di Vanoli, che arriva a 29, sedicesima e a +2 sul terzultimo posto. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter ospiterà la Roma a San Siro mentre la Fiorentina volerà a Verona per sfidare l’Hellas. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ultimatum di Trump e nuova sfida dell’Iran, escalation...

Caso Garlasco, Tg1: perizia di Cattaneo ipotizza nuovo...

Tim, Poste Italiane lancia opas totalitaria per 10,8...

Raf, l’incontro con Gabriella Labate che ha cambiato...

Anarchici morti, troupe Tgr Lazio aggredita a Roma

Sal Da Vinci, il retroscena prima della vittoria...

Maratona di Roma 2026, vittoria bis per Rutto....

Bossi, il ‘Va, pensiero’ chiude i funerali del...

Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica...

Carlo Verdone, operazione alle anche: “Dolore atroce”. Poi...