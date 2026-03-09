Farmacia dei servizi nel cuore di Napoli, Tommaso De Vita: “Così saremo più vicini alla gente”

“Finalmente con l’introduzione della farmacia dei servizi si fa un grande passo in avanti per essere sempre più vicini ai cittadini e alla loro salute. Dall’inizio di marzo un infermiere sarà a disposizione della popolazione.

Questa formulazione consente anche giuridicamente una maggiore garanzia con l’assunzione di una figura professionale che consentirà di offrire prestazioni direttamente ai pazienti, al fine di soddisfare le loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione”.

Lo ha dichiarato il dottor Tommaso De Vita che coordina due punti di riferimento, di grande rilievo,in un’area molto popolare della città, la IV Municipalità, con la Farmacia De Falco, dove l’infermiere sarà presente lunedì, mercoledì e venerdì e la Farmacia Partenopea che sarà servita dall’infermiere martedì, giovedì e sabato per quattro ore al giorno.

Farmacie di riferimento che hanno una platea di circa 10.000 persone al mese con una operatività dalle 7.00 alle 21.00.

Una possibilità di essere vicini ai tanti pazienti, soprattutto i più deboli, i quali si trascurano spesso per difficoltà economiche o semplicemente organizzative o perché ancora non capaci di utilizzare adeguatamente alcuni strumenti che, attraverso l’automedicazione, possono procurare rischi.

Una iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con Innovalab SPA di Ulderico Russo oltre che con l’Ordine dei farmacisti e con l’Ordine dei medici per gli over 50, per quanto riguarda malattie come diabete, colesterolo e ipertensione.

Un servizio che consentirà di fare un vero e proprio screening per esempio sull’utilizzo di antivirali con gli antibiotici che spesso vengono utilizzati dalla clientela in maniera inappropriata, ma senza sempre rendersi conto degli effetti che questi farmaci possono avere sulla propria salute.

“La farmacia è percepita – spiega il dottor De Vita – oggi tra le attività più vicine ai cittadini.

Intendiamo implementare questo nostro ruolo di presidio e di servizio territoriale per garantire massima attenzione alle comunità.

Le nostre strutture sono molto presenti sul territorio e le emergenze affrontate hanno consentito alla farmacia di avere sempre più un ruolo nel primo soccorso.

Oggi abbiamo deciso di rendere ancora di più le nostre farmacie un punto di riferimento aumentando le attività per i cittadini e nello specifico abbiamo iniziato a lavorare con servizi importanti, appunto con un infermiere interamente dedicato ai cittadini anche per insegnare loro l’utilizzo di alcune strumentazioni.

La nostra intenzione è proprio quella di essere ulteriormente vicini alla popolazione, promuovendo quando possibile la cultura della prevenzione e migliorando così la qualità della vita dei nostri concittadini”, ha concluso Tommaso De Vita.