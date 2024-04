Donne, arte, solidarietà e motori

Rosa Praticò presidente dell’Associazione “Officina delle idee” questo mese ha realizzato diverse iniziative. Davvero tanta soddisfazione, infatti il presidente afferma: “Pasqua è passata da poco, ma sembra doveroso ringraziare chi, attraverso le azioni della mia associazione,

ci ha permesso di rendere migliore un momento di gioia come la Santa Pasqua.

Ringrazio Gianfranco Crispo che, da anni, ci aiuta a rendere più belle le festività ed ancora ringrazio Stefano Luciano, Presidente della cooperativa CNL 1930 e del consorzio terre italiane, grazie ad egli frutta e verdura sono giunte sulle tante tavole di chi di rado se le può permettere.

Tra gli altri si ringraziano le aziende Pastificio Di Martino e Caseificio Salvatore Corso”.

Le uova pasquali, invece, sono state donate alla Presidente del Comitato Regionale Unicef Emilia Narciso.

Grazie all’associazione ACSSA di Pasquale Caputo, alle chiese ed agli anziani.

Grazie al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’ Assessora alle pari opportunità Emanuela Ferrante.

Nell’ambito della rassegna “marzo donna” hanno realizzato due importanti iniziative:

la prima denominata “il Cambiamento della donna nelle foto d’autore”, una iniziativa che ha visto

protagonisti i ragazzi dell’Istituto Archimede di Ponticelli, egregiamente preparati dal maestro Alessandro Quintiliani che, in un corso di fotografia, ha insegnato come le immagini diventino un’emozionante interpretazione dei grandi temi artistici ed un viaggio sensoriale, attraverso l’obiettivo, per catturare l’anima dell’arte. Uno dei lavori dei ragazzi più apprezzati è stata “la Madonna della Grotta” che verrà donata all’Assessora alle pari opportunità Emanuela Ferrante.

L’ opera, trasmette una emozione unica seppur nella sua semplicità. Le ragazze hanno fatto una scelta non facile e in mancanza di grotta e di bambino, sono riuscite a creare un pathos degno dei grandi artisti.

Onoratissimi di aver avuto la visita inaspettata del maestro turco Haluk Uygur, una eccellenza nel campo artistico internazionale.

“L’Officina delle Idee”, in collaborazione con il Comune di Napoli, la generosità e disponibilità

dell’Assessora Ferrante, hanno offerto ed offriranno, sempre, una magnifica opportunità agli Allievi dell’Istituto Superiore e Liceo Artistico “Archimede” di Napoli, di mettere a frutto le competenze acquisite a scuola, confrontandosi con esperienze lavorative e con imperdibili momenti di riflessione artistica. Ciò è possibile in luoghi storici partenopei di impareggiabile bellezza quali: il Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito con Palazzo Reale, la Basilica Reale di San Francesco di Paola, il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore sito nel centro pulsante dei decumani.

Ancora un grazie sincero arriva dall’associazione per la cura e l’attenzione mostrata nei confronti delle nuove generazioni di studenti napoletani, desiderosi di fare esperienze e crescere culturalmente e professionalmente così Maria Rosaria Stanziano.