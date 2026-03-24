Cento anni fa nasceva Dario Fo, oggi giornata di celebrazioni a Roma

(Adnkronos) – Si aprono oggi, martedì 24 marzo, a Roma le celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997 e tra i più influenti protagonisti del teatro e dell’impegno civile del secondo Novecento. Nato il 24 marzo 1926 a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Fo è scomparso a Milano il 13 ottobre 2016 all’età di 90 anni.

Quella di oggi sarà una giornata simbolica, nel giorno esatto del suo centesimo compleanno, che dà il via a un programma di iniziative nazionali dedicate all’eredità artistica, culturale e civile dell’autore, indissolubilmente legata anche alla figura della moglie, l’attrice Franca Rame.

Il calendario inaugurale prevede due momenti principali. In mattinata, al Ministero della Cultura, si terrà l’evento istituzionale durante il quale sarà presentato il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Dario Fo, insediato il 12 marzo con decreto ministeriale. Il Comitato avrà il compito di coordinare e valorizzare le iniziative dedicate al grande artista su tutto il territorio nazionale. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia del primo annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato a Dario Fo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Poste Italiane. Il francobollo fa parte della serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”, riconoscimento che consacra Fo tra i massimi interpreti della cultura italiana nel mondo.

Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Dario Fo è composto da Alberto Bentoglio, professore ordinario di Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano, Stefano Bertea, direttore degli Archivi e Project manager della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, nominato Tesoriere del Comitato Nazionale, Mattea Fo, presidente della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, e nominata presidente anche del Comitato Nazionale, Giovanna Giubbini, sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Salvatore Settis, professore emerito di Storia dell’Arte e dell’Archeologia classica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Le celebrazioni proseguiranno in serata con una grande serata omaggio al Teatro Sistina, concepita come un racconto collettivo tra letture, musica, ricordi e teatro. Più che una commemorazione, spiegano gli organizzatori, l’appuntamento vuole essere una celebrazione viva, fedele allo spirito di un artista che ha sempre creduto nel potere trasformativo e liberatorio della scena. Sul palco si alterneranno artisti, intellettuali e amici che renderanno omaggio al drammaturgo.

Non una commemorazione, ma una celebrazione viva, fedele allo spirito di un artista che ha sempre creduto nel potere trasformativo e liberatorio della scena. Saliranno sul palco del Sistina Paola Cortellesi, Ambra Angiolini, Carlo Petrini, Chiara Francini, Moni Ovadia, Anna Foglietta, Marco Travaglio, Margherita Vicario, Lodo Guenzi, Roberto Rustioni, Eleonora Giovanardi, Marco Ripoldi, Alessandro Federico, Matteo Gatta, Mario Pirovano, Gilberta Crispino, Valerio Aprea, Gad Lerner, Pino Strabioli, Ascanio Celestini e la Bandabardò accanto a Jacopo Fo insieme alle figlie Mattea e Jaele.

La serata è organizzata da Mattea Fo e Stefano Bertea per la Fondazione Fo Rame Ets, e da Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina.

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