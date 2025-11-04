Belve, oggi la seconda puntata. Gli ospiti di Fagnani e la sorpresa De Filippi

(Adnkronos) –

Seconda puntata di Belve oggi su Raidue. Francesca Fagnani conduce il programma in onda alle 21.20. Gli ospiti di stasera sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo. Come nella prima puntata di martedì scorso è prevista una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Dopo i faccia a faccia, con le domande della conduttrice a 360 gradi, sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.

Iva Zanicchi, in studio, si districherà tra domande su Mina, i guai col fisco, il ritorno del ‘suo’ programma Ok il prezzo è giusto che sbarca sulla Rai – con altri conduttori – nel 2026.

“Invidia per Mina? No, a volte ho provato rabbia. Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”, afferma Zanicchi.

Capitolo tasse: “Le ho sempre pagate, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7 miliardi e 500 milioni” spiega.

Ok il prezzo è giusto torna in tv: “Come può esistere ‘OK’ senza Zanicchi?” dice la cantante, che poi lancia il suo anatema. “Ricordate: se fate ‘OK’ senza di me sarà un flop tremendo”. “Saranno contenti i dirigenti” chiosa con un sorriso Fagnani

