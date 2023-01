AvvocatiInsieme, voglia di cambiamento nella classe forense partenopea

La lista in corsa alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli incontra i colleghi per momenti di confronto e dibattito

Prosegue senza sosta il tour della squadra di “AvvocatiInsieme-Trasparenza e Impegno”: dopo la tappa di sabato 21 gennaio a Palazzo Migliaresi a Pozzuoli, la compagine forense si ritroverà martedì 24 gennaio alle 14.00 Teatro Cortese ai Colli Aminei e mercoledì 25 a San Giorgio a Cremano alle 19.00 presso il Teatro Sanacore, pronta a presentare la propria lista in corsa per le elezioni legate all’imminente rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Preziosi momenti di confronto che vanno dalla zona flegrea, nello storico edificio del Rione Terra che segue il dibattito tenutosi al Nuovo Teatro Sancarluccio che vedono la formazione creata dagli avvocati Ilaria Imparato, Sabrina Sifo ed Eugenio Pappa Monteforte illustrare un programma «utile soprattutto – come hanno detto gli stessi organizzatori – per definire “Insieme” il futuro dell’Avvocatura napoletana». «La squadra “AvvocatInsieme” hanno detto i tre avvocati Imparato, Sifo e Pappa Monteforte – si muoverà sempre nella direzione di chi avverte la necessità di un radicale rinnovamento. È nostra ferma intenzione dare vita ad una riforma con uno sguardo al passato, ma non a quello recente, i cui protagonisti non si sono ispirati ai principi cardine di una Istituzione: trasparenza e partecipazione. Intendiamo ripartire, convinti che sia giunto il momento per invertire la rotta». Con queste premesse, dopo la vicenda riguardante il debito di 1 milione e 900 mila euro ed i successivi esposti depositati dai consiglieri dimissionari, Imparato, Sifo e Pappa Monteforte (oggi nuovamente in lista per le elezioni). Incontri che servono a chiarire ulteriori punti sulla tornata elettorale che si preannuncia senza esclusione di colpi. Ricandidandosi, gli stessi tre avvocati artefici delle denunce dirette soprattutto a recuperare credibilità, con la lista “AvvocatInsieme” (completata dagli avvocati Francesca Basso, Ferdinando Ceraso, Francesca D’Alessandro, Gennaro Danesi, Ilaria Giglio, Raffaele Miele, Gennaro Nunziato, Valeria Pessetti, Sara Perrotta, Daniele Ramondino, Umberto Truglio ed Augusto Vigo Majello) intendono presentare una squadra tutta orientata verso il cambiamento e quell’impegno sinonimo di lealtà e chiarezza.