SOLIDARIETA’ DI POPOLO CONCLUSA L’EDIZIONE 2022-203

Con oggi si è conclusa la X Edizione dell’iniziativa, Solidarietà di Popolo 2022-2023, che vede impegnate diversi volontari ed imprenditori della Campania. Per tutto il periodo delle festività, sono stati raccolti e consegnati generi alimentari e giocattoli. L’evento è stato coordinato dall’Associazione Officina delle Idee – ASI operante su tutto il Sud della Nazione, grazie all’instancabile impegno del suo Presidente, Rosa PRATICO’. Donare è un verbo che ha un suono, meraviglioso ma non può essere limitato solo alle sante feste, dove tutti ci sentiamo più buoni e ci ricordiamo degli amici e delle amiche meno fortunate/i. Ci sono amici speciali che mi sopportano da anni e mi supportano. Donano da sempre e anche con le difficoltà del momento donano, hanno ben chiaro in mente la parola di Dio: “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me “. Cosi Rosa Praticò Presidente della Officina delle Idee. Una donna tenace un po’ rompiscatole ma che con tanta passione si dedica al sociale. Cosi in sintesi la testimonianza dei tanti operatori che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Amici come Pino Neri di Nemi Giocattoli Bimbostore che con i suoi tantissimi giocattoli ha ridato il sorriso a tante bambine e bambini. Le donazioni sono arrivate anche dall’Unicef Campania. Emilia Narciso presidentessa attivissima e appassionata che si impegna per i suoi bambini e bambine. Il Presidente Stefano Luciano uomo generoso, insieme a tutti gli amici della cooperativa CNL 1930 e del consorzio terre italiane, (che opera al CAAN di Volla) hanno donato frutta e verdura che sono arrivate sulla tavola di chi molto probabilmente non avrebbe potuto comprarla. Gianfranco Crispo anche quest’anno non si è risparmiato con un cioccolato di ottima qualità per tanti. Grazie ad Antonio Ferrieri di Cuori di Sfogliatella per i dolci di Natale e non solo per chi non può. Alma distribuzione nella persona di Alfonso Perrotta derrate alimentari di prima necessità, anche lui da sempre risponde alla chiamata. Ciro Verde, della gelateria del Gallo con le sue nuove creazioni dolciarie, presente anche quest’anno ha donato con generosità. Michele Wuk e Roberta di Graphic anno colorato le giornate attraverso delle istallazioni durante un’iniziativa per bambine e bambine. Grazie anche al Pastificio Giuseppe DI MARTINO e al Caseificio Delle Rose di Salvatore Corso. Così si mette in atto quel sentimento di solidarietà dandone maggiore efficacia in interventi concreti soprattutto grazie all’impegno della società civile e del terzo settore. Cosi Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo e Alfredo Catapano, Rappresentante dell’ASI-Associazioni Sociali Sportive Italiane Ecco, queste sono le vere ricchezze nella vita, questi sono gli imprenditori che si possono chiamare amici. Questo e quello che ci piace sentire.