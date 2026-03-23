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Ascolti tv, 22 marzo: Imma Tataranni su Rai1 vince il prime time con il 25,3% di share

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(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri con la serie ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5’ seguita da 4.099.000 telespettatori (share del 25,3%). Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ che ha totalizzato 1.851.000 telespettatori e uno share del 14,9%. Terzo posto per il Nove con ‘Che Tempo che fa’ che ha ottenuto 1.630.000 telespettatori e il 9,1%. 

Fuori dal podio su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha registrato 916.000 telespettatori e uno share dell’8,2% mentre su Rai3 ‘Presadiretta’ ha interessato 923.000 telespettatori pari al 5,1%. Su Tv8 il Gran Premio di MotoGP è stato visto da 807.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,2% mentre su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ è stato seguito da 572.000 telespettatori (4,7% di share). Su Rai2 ‘Martedì e Venerdì’ ha conquistato, invece, 339.000 telespettatori e l’1,8% di share. Su La7 ‘Don’t Say a Word’ ha realizzato 287.000 spettatori e l’1,6%.  

Nel daytime da segnalare sulla rete ammiraglia della Rai l’ottimo risultato di ‘Domenica In’ che nella prima parte è stata seguita da 2.528.000 telespettatori pari al 21,8% di share. Nell’access prime time su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.919.000 telespettatori (share del 24,9%) mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha totalizzato 4.564.000 telespettatori e uno share del 23,1%.  

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