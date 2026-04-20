Apple, Tim Cook si dimetterà da Ceo a settembre: al suo posto John Ternus

(Adnkronos) – Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all’inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell’azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall’iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Ternus fosse considerato il favorito per succedere a Tim Cook, che diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, il passaggio di consegne non era previsto così presto.

“Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple”, ha dichiarato Ternus in un comunicato. “Ho avuto la fortuna di lavorare con Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore”.

“Amo Apple con tutto me stesso e sono profondamente grato di aver avuto l’opportunità di lavorare con un team di persone così ingegnose, innovative, creative e premurose, che si sono sempre dedicate con impegno ad arricchire la vita dei nostri clienti e a creare i migliori prodotti e servizi al mondo”, le parole di Cook. “John Ternus ha la mente di un ingegnere, l’anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore”.

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