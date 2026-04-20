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Italia, Mancini si ‘sfila’ da corsa a ct: “Prossima domanda?”

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(Adnkronos) –
Roberto Mancini non si espone nella corsa a diventare il prossimo ct dell’Italia. L’ex allenatore della Nazionale, trionfatore agli Europei del 2021 oggi tecnico dell’Al Sadd, è uno dei nomi per succedere a Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. A domanda diretta però Mancini non ha voluto esporsi: “Prossima domanda?”, ha risposto dall’evento Inside the Sport 2026. 

“Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, altri invece sono più difficili e questo fa parte dello sport. Si può vincere e si può perdere. A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio”, ha detto commentando l’eliminazione della Nazionale dai playoff per i Mondiali 2026, “l’Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni, bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. La nostra Nazionale avrà bravi giocatori per risollevarsi”. 

Nessun indizio però sul suo futuro: “Se mi è arrivata qualche chiamata? Devo finire la stagione con l’Al Sadd, qualche volta il telefono squilla. I miei figli mi chiamano sempre”, ha risposto sorridendo. 

 

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