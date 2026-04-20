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Toscana: da Regione bandi a sostegno delle edicole

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(Adnkronos) – Sostegno alle edicole e alle attività di distribuzione di giornali e pubblicazioni. La Regione Toscana conferma il proprio impegno con un nuovo bando. E martedì 21 aprile alle ore 12.30, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10) a Firenze il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti faranno il punto su il sostegno delle edicole. 

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti e le finalità delle misure di sostegno rivolte al settore, con particolare attenzione al rafforzamento della rete delle edicole e al presidio territoriale dell’informazione. 

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali a supporto del commercio di prossimità e della diffusione dell’informazione, anche alla luce dei risultati dei precedenti interventi, che hanno visto l’erogazione di contributi a numerose edicole sul territorio regionale . 

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