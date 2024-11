Napoli, torna Aestetica: tra le novità anche l’intelligenza artificiale

Con oltre 40.000 visitatori attesi, 50 marchi espositivi e ben cinque padiglioni, la 27ma edizione di Aestetica si prepara ad accogliere professionisti e appassionati del settore dal 9 all’11 novembre 2024 presso la Mostra d’Oltremare.

Il taglio del nastro sabato mattina alle ore 12,00 all’ingresso di Piazzale Tecchio, alla presenza del patron di Aestetica Emilio Mrazoli, dell’assessore al Turismo della città di Napoli Teresa Armato e della regione Campania Felice Casucci, del presidente di Mostra d’Oltremare Remo Minopoli, di Maria Caputo Consigliera delegata di Mostra D’Oltremare .

“Una fiera in espansione con una grande qualità di espositori che oramai non sono più solo locali ma che arrivano in città da ogni parte d’Europa. Tutto ciò ha reso il prodotto Aestetica appetibile anche per altri scenari. Infatti, annuncio con un anno d’anticipo che il prossimo settembre 2025, la fiera sarà in “tour” anche a Milano”.

“Il 2024 è stato un anno importante. La Mostra d’Oltremare – spiegano Remo Minopoli e Maria Caputo, rispettivamente Presidente e Consigliera delegata MdO – grazie all’offerta variegata è riuscita ad aprirsi alla città e a coinvolgere cittadini e turisti in ogni iniziativa. Novembre e dicembre sono mesi sold out: appuntamenti consolidati e tante novità come preludio ad un 2025 che si preannuncia decisamente interessante. Siamo convinti che il successo ottenuto e la maggiore offerta degli appuntamenti in calendario MdO, sia un dato determinato non solo dai numeri ma anche dalla qualità delle proposte. Anche l’appuntamento con Aestetica che è tra le fiere più importanti in Italia del settore beauty – concludono – conferma il livello alto dell’offerta che rende la Mostra punto di riferimento per Napoli e luogo ideale per i grandi eventi nell’intero Mezzogiorno”.

Sponsor dell’edizione 2024 Telematica Italia Specialisti in finanza agevolata e Esthelogue.

Media partnten Radio Marte che da anni accompagna i saloni di Aestetica e Napoli Today.

L’evento, targato Funtastic, si conferma prima fiera di settore del centro-sud Italia, nonché seconda su scala nazionale, divenendo punto di riferimento per gli operatori italiani e stranieri.

Una B2B per imprenditori e buyers che strizza l’occhio anche agli appassionati del mondo beauty confermandosi un punto di riferimento per il mercato.

Aestetica come ogni anno lancia il meglio delle ultime tendenze e tecnologie in ambito estetico. Il salone, quest’anno si arricchisce di nuove proposte e innovazioni.

Tra queste, spicca l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale, utilizzata da due aziende che presenteranno dei prodotti realizzati con tecniche innovative e all’avanguardia.

Accanto a queste novità, il pubblico troverà i classici protagonisti della fiera: dall’epilazione laser agli integratori, fino alle linee specifiche per la cura dell’uomo e il mantenimento dei tatuaggi.

Quest’anno tante le tantissime novità presenti in fiera a Napoli segnalano: