Maggio della Musica, contest atto secondo: in Villa Pignatelli c’è Ehrenheim

È l’Ottocento il protagonista principale del secondo appuntamento con il Contest di Maggio della

Musica. Dopo l’esibizione di Luca Celegato, tocca a Paolo Ehrenheim al giudizio del pubblico.

Domenica 28 settembre alle ore 11 il pianista si esibirà in Villa Pignatelli cercando di conquistare i

presenti nella veranda storica del monumento.

Ehrenheim eseguirà una selezione dai Bunte Blätter, op. 99 di Robert Schumann, Totentanz, S.525

di Franz Liszt, Polonaise-Fantasie in La bemolle Maggiore, op. 61 di Fryderyk Chopin e la Sonata n.3

in La minore, op. 28 di Sergej Prokof’ev.

L’unico brano novecentesco del suo recital è la Sonata n°3 di Prokof’ev che la presentò per la

prima volta a Pietroburgo in un concerto nell’aprile del 1918. In questo contesto il brano sembra la

naturale prosecuzione delle tre composizioni di Schumann, Liszt e Chopin.

La sezione autunnale del "Maggio della Musica" proseguirà fino al 19 dicembre con quattordici

appuntamenti in Villa Pignatelli e al Museo Darwin-Dohrn: recital pianistici, concerti da camera e

racconti di musica.

Paolo Ehrenheim è un pianista italiano, nato nel 2001. Nel 2024 è stato finalista e vincitore del

Terzo Premio al Premio Venezia e finalista al Premio Brunelli. Ha inoltre ottenuto il Primo Premio

al Premio Internazionale “Giuseppe Martucci” (2021) e al Premio Giangrandi-Eggmann (2021),

insieme a numerosi altri riconoscimenti.

Ha iniziato gli studi con Lisa Vergani, per poi proseguirli con Luca Schieppati al Conservatorio

“Giuseppe Verdi” di Milano, dove ha conseguito il diploma accademico di primo livello con lode e

menzione d’onore e dove, attualmente, frequenta il biennio specialistico. Parallelamente si

perfeziona con Elisso Virsaladze all’Accademia di Fiesole e con Maurizio Baglini all’Accademia

Strata di Pisa.

Come solista si è esibito in sale e teatri importanti, come il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro

Olimpico di Vicenza, il Teatro Verdi di Pisa, il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, il Palazzo

del Quirinale per i Concerti di Rai Radio 3, Spazio Teatro 89 a Milano, l’Auditorium del

Conservatorio di Cagliari, il Museo Teatrale alla Scala e l’auditorium del Conservatorio di Novara.

