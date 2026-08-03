Tutta un’altra storia di Giovanni Dall’Orto: l’omosessualità dall’antichità al Novecento

Tutta un’altra storia. L’omosessualità dall’antichità al secondo dopoguerra di Giovanni Dall’Orto è un’opera di grande valore storico e culturale che affronta uno dei temi più complessi e spesso rimossi dalla narrazione tradizionale: la storia dell’omosessualità attraverso i secoli.

Il libro si inserisce nel panorama della saggistica storica con un approccio divulgativo ma rigoroso, offrendo al lettore un percorso ampio che attraversa epoche, società e trasformazioni culturali.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il volume mette in luce come la percezione dell’omosessualità sia cambiata profondamente nel tempo, influenzata da religione, diritto, politica e norme sociali.

Attraverso una ricostruzione chiara e documentata, l’autore mostra come la storia delle relazioni tra persone dello stesso sesso sia parte integrante della storia dell’umanità, spesso nascosta o reinterpretata.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è proprio la capacità di restituire complessità e profondità a un tema che troppo spesso viene trattato in modo superficiale o ideologico.

La scrittura di Giovanni Dall’Orto è precisa, accessibile e coinvolgente, pensata per rendere la ricerca storica comprensibile anche a chi non ha una formazione specialistica.

Tutta un’altra storia è una lettura consigliata a chi è interessato alla storia sociale, agli studi di genere e alla comprensione delle trasformazioni culturali legate all’identità e alla sessualità.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Giovanni Dall’Orto, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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