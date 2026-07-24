“Mussolini ha fatto anche cose buone” di Francesco Filippi: smontare i miti del fascismo con la storia

Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo di Francesco Filippi è un saggio di divulgazione storica che affronta uno dei temi più delicati e discussi della memoria collettiva italiana: la diffusione di falsi miti legati al periodo fascista.

Il libro si inserisce nel panorama della saggistica contemporanea con l’obiettivo di offrire strumenti critici per leggere il passato e riconoscere le distorsioni della storia che ancora oggi circolano nel dibattito pubblico.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, l’opera si distingue per il suo approccio chiaro e accessibile, pensato per un pubblico ampio e non specialistico, ma allo stesso tempo rigoroso dal punto di vista storico.

Attraverso esempi concreti e un linguaggio diretto, l’autore analizza alcune delle narrazioni più diffuse sul fascismo, mettendo in luce come spesso la memoria storica venga semplificata o distorta.

Uno degli aspetti più rilevanti del saggio è proprio la sua funzione educativa: aiutare il lettore a sviluppare un pensiero critico e a distinguere tra fatti storici e interpretazioni ideologiche.

La scrittura di Francesco Filippi è efficace e divulgativa, capace di affrontare temi complessi senza rinunciare alla chiarezza e all’impatto comunicativo.

“Mussolini ha fatto anche cose buone” è una lettura importante per chi è interessato alla storia contemporanea, alla comunicazione della memoria e al rapporto tra passato e percezione pubblica.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Francesco Filippi, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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