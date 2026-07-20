Maria la Sanguinaria di Carolly Erickson: potere, Tudor e storia di una regina controversa

Maria la Sanguinaria. Miserie e grandezze alla corte dei Tudor di Carolly Erickson è un romanzo storico che riporta il lettore nella complessa e turbolenta Inghilterra del XVI secolo, un’epoca segnata da forti tensioni religiose e profondi cambiamenti politici.

L’opera si concentra sulla figura di Maria I d’Inghilterra, una delle sovrane più controverse della dinastia Tudor, offrendo uno sguardo narrativo che intreccia storia, politica e dimensione umana.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro si distingue per la capacità di restituire un quadro vivido della corte inglese, con le sue alleanze fragili, le lotte per il potere e le tensioni religiose che hanno segnato un’intera epoca.

Attraverso una narrazione fluida e attenta ai dettagli storici, l’autrice accompagna il lettore nella vita di una regina spesso giudicata severamente dalla storia, ma che emerge come figura complessa e profondamente umana.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è proprio la rivalutazione storica dei personaggi, che permette di andare oltre le etichette tradizionali per comprendere meglio le dinamiche politiche e personali dell’epoca.

La scrittura di Carolly Erickson è rigorosa ma scorrevole, capace di unire precisione storica e capacità narrativa, rendendo il romanzo accessibile anche a chi non è esperto di storia inglese.

Maria la Sanguinaria è una lettura consigliata a chi ama i romanzi storici, le biografie romanzate e le vicende legate alla dinastia Tudor.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Carolly Erickson, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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