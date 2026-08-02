L’amore è un dio, il sesso è la polis di Eva Cantarella: eros, società e cultura nel mondo antico

L’amore è un dio, il sesso è la polis di Eva Cantarella è un’opera che affronta uno dei temi più affascinanti e complessi della storia antica: il rapporto tra eros, vita sociale e organizzazione politica nelle civiltà classiche.

Il libro si inserisce nel percorso di ricerca di Eva Cantarella, tra le più autorevoli studiose del mondo antico, capace di rendere accessibili temi storici e culturali spesso considerati specialistici.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il saggio propone una riflessione ampia su come l’amore e la sessualità fossero profondamente intrecciati con la struttura sociale e politica della polis greca e della società romana.

Attraverso miti, testi letterari e riferimenti storici, l’autrice accompagna il lettore in un percorso che mostra come il desiderio e i rapporti affettivi fossero parte integrante della costruzione culturale e politica del mondo antico.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è la capacità di evidenziare quanto le concezioni dell’amore e del sesso siano mutate nel tempo, ma anche quanto alcune dinamiche culturali abbiano radici profonde nella storia.

La scrittura di Eva Cantarella è chiara, elegante e divulgativa, capace di combinare rigore accademico e leggibilità, rendendo il testo accessibile a un pubblico ampio.

L’amore è un dio, il sesso è la polis è una lettura consigliata a chi ama la storia antica, la mitologia e gli studi culturali sul rapporto tra individuo e società.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Eva Cantarella, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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