L’ambiguo malanno di Eva Cantarella: la condizione femminile nell’antichità greca e romana

L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca e romana di Eva Cantarella è un saggio che affronta uno dei temi più affascinanti della storia antica: la condizione femminile nelle civiltà classiche.

L’opera si inserisce nel percorso di ricerca di Eva Cantarella, studiosa di riferimento nel campo del diritto e della storia del mondo antico, capace di offrire strumenti preziosi per comprendere il rapporto tra società e genere.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro propone una riflessione ampia sul ruolo che le donne hanno avuto nella Grecia e nella Roma antica, evidenziando contraddizioni, limiti e spazi di autonomia all’interno di sistemi sociali fortemente patriarcali.

Attraverso un approccio divulgativo ma rigoroso, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio che attraversa miti, norme giuridiche, consuetudini e pratiche quotidiane, mostrando come la figura femminile sia stata centrale pur restando spesso ai margini del racconto storico ufficiale.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è la capacità di collegare il passato al presente, offrendo spunti di riflessione su come molte dinamiche culturali abbiano radici profonde nella tradizione classica.

La scrittura di Eva Cantarella è chiara, elegante e accessibile, capace di rendere comprensibili temi complessi anche a chi si avvicina per la prima volta alla storia antica.

L’ambiguo malanno è una lettura ideale per chi è interessato alla storia delle donne, al mondo classico e all’evoluzione delle strutture sociali e culturali dell’Occidente.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Eva Cantarella, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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