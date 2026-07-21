La memoria rende liberi di Enrico Mentana: storia, testimonianze e consapevolezza civile

La memoria rende liberi di Enrico Mentana è un libro che affronta uno dei temi più importanti della nostra contemporaneità: il valore della memoria storica come strumento di consapevolezza civile e collettiva.

L’opera si inserisce nel filone della divulgazione storica e giornalistica, offrendo una riflessione ampia su eventi, testimonianze e percorsi della storia recente che hanno segnato profondamente la società.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro invita il lettore a riflettere su quanto sia fondamentale conservare e trasmettere la memoria degli eventi storici, soprattutto quelli legati ai momenti più difficili del passato.

Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, l’autore accompagna il lettore in un percorso che unisce racconto e analisi, mettendo al centro il ruolo della memoria come strumento di libertà e responsabilità.

Uno degli aspetti più significativi dell’opera è proprio la capacità di rendere accessibili temi complessi, trasformando la storia in un elemento vivo e attuale, capace di parlare al presente.

La scrittura di Enrico Mentana si distingue per il suo taglio giornalistico, essenziale ma incisivo, in grado di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

La memoria rende liberi è una lettura consigliata a chi è interessato alla storia contemporanea, al giornalismo e ai temi della memoria collettiva.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Enrico Mentana, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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