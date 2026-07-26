Il piccolo libro dei colori di Michel Pastoureau: un viaggio nella storia culturale del colore

Il piccolo libro dei colori di Michel Pastoureau è un’opera che invita il lettore a osservare il mondo da una prospettiva diversa: quella del colore come elemento culturale, simbolico e storico.

Il libro si inserisce nel più ampio lavoro di ricerca dell’autore, noto per i suoi studi sulla storia dei colori e sul loro significato nelle diverse epoche e società.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che emerge è la capacità di mostrare come i colori non siano semplici elementi estetici, ma veri e propri linguaggi culturali che hanno influenzato arte, religione, politica e vita quotidiana.

Attraverso un approccio chiaro e divulgativo, l’opera accompagna il lettore in un percorso che attraversa secoli di storia, evidenziando come la percezione dei colori sia cambiata nel tempo e tra le diverse culture.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è la sua capacità di collegare discipline diverse come la storia, l’arte e l’antropologia, offrendo una visione ampia e interdisciplinare.

La scrittura di Michel Pastoureau è rigorosa ma accessibile, pensata per un pubblico curioso che desidera approfondire il rapporto tra cultura e percezione visiva.

Il piccolo libro dei colori è una lettura ideale per chi ama la storia dell’arte, la simbologia e le curiosità culturali legate al mondo visivo.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Michel Pastoureau, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

Bookshare: condividere libri, condividere cultura

Bookshare nasce con l’obiettivo di consentire agli appassionati di libri di scambiare facilmente i volumi che non leggono più. Una piattaforma che valorizza il riuso culturale, favorisce la circolazione delle conoscenze e permette ai libri di continuare il loro viaggio tra nuovi lettori.