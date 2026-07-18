Cleopatra: la regina che sfidò Roma di Alberto Angela tra storia, potere e fascino eterno

Cleopatra è una delle figure più celebri e affascinanti della storia antica, simbolo di potere, intelligenza politica e capacità strategica. Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità di Alberto Angela racconta questa straordinaria personalità attraverso un approccio divulgativo e coinvolgente, capace di rendere la storia accessibile a un vasto pubblico.

Il libro non si limita a narrare la vita della regina d’Egitto, ma ricostruisce il contesto storico, politico e culturale in cui visse, offrendo una visione ampia del Mediterraneo antico e delle dinamiche tra Egitto e Roma.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che emerge con forza è il ritratto di una sovrana moderna nella sua visione del potere, capace di muoversi tra alleanze, strategie diplomatiche e scelte che hanno segnato il destino di intere civiltà.

Attraverso una narrazione chiara e appassionante, l’autore accompagna il lettore tra le vicende di uno dei periodi più intensi della storia antica, rendendo Cleopatra non solo una figura leggendaria, ma anche profondamente umana.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è la capacità di unire rigore storico e racconto divulgativo, caratteristica distintiva dello stile di Alberto Angela.

Il libro esplora inoltre il ruolo della cultura, della politica e delle relazioni internazionali nel mondo antico, offrendo spunti di riflessione ancora attuali.

Cleopatra è una lettura ideale per chi ama la storia antica, le biografie storiche e le narrazioni capaci di unire divulgazione e approfondimento.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Alberto Angela, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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