Musica per le vittime di tutte le guerre, a Ponticelli prosegue la rassegna “Notti d’Autunno in Periferia”

È dedicato ai caduti di tutte le guerre in corso, visibili e invisibili, il concerto che segna la terza tappa della rassegna “Notti d’Autunno in Periferia” nell’ambito del progetto Affabulazione, promosso dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Venerdì 1° novembre alle 19.30 presso la Chiesa di San Francesco e Santa Chiara (viale Decio Mure Console Romano a Ponticelli) l’orchestra giovanile Collegium Philarmonicum diretta dal M° Gennaro Cappabianca ed il coro Jubilate Deo, diretto dal M° Giuseppe Polese eseguiranno la Missa Defunctorum di Giovanni Paisiello, capolavoro del compositore considerato uno dei grandi protagonisti del settecento napoletano.

Nel 1789 Paisiello, alla corte del re Ferdinando IV di Borbone, compone la Missa Defunctorum per il principino Gennaro Carlo Francesco di Borbone, morto di vaiolo nel gennaio di quell’anno: un’opera che affascina per la sua bellezza musicale e per il suo profondo significato storico. Ascoltarla è un’esperienza emozionante che trasporta in un’epoca lontana ed induce l’ascoltatore a riflettere sui grandi temi della vita e della morte, più che mai attuali in considerazione dei venti di guerra che spirano in diverse parti del mondo. La partitura fu poi rivista dallo stesso autore dieci anni dopo, ma il Collegium Philarmonicum presenterà la versione originaria del 1789. Ad arricchire ulteriormente il programma, la lettura di alcuni passi dalle opere di Bertolt Brecht.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli.

La rassegna è curata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS, e propone un cartellone ricco e variegato che porta in scena musica popolare e colta, teatro e danza, teatro, in un sapiente lavoro di allestimento che mette insieme diversi linguaggi delle arti sceniche, letture e interpretazioni della musica e della letteratura nella tradizione partenopea.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 19.30 e sono ad ingresso libero.

Sito web www.collegiumphilarmonicum.it