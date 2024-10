Biennale Nazionale dei Licei Artistici – premiazione alla presenza del ministro Giuseppe Valditara

5a BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI

Museo delle Civiltà

Salone d’Onore

Palazzo delle Arti e Tradizioni Popolari

Piazza Guglielmo Marconi 14, Roma EUR

Inaugurazione della mostra: 1 ottobre, ore 16.00-19.00

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Sala “Aldo Moro”

Viale di Trastevere 76a, Roma

Premiazione delle opere vincitrici del concorso alla presenza

del Ministro Giuseppe Valditara: 2 ottobre 2024, ore 10.30

Il 1 ottobre 2024, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, si inaugura presso il Museo delle Civiltà, a Roma, la 5°edizione della Biennale dei Licei Artistici. Il progetto, inserito nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è realizzata dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt) con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt).

La Biennale dei Licei Artistici è un incubatore di creatività e di innovazione, uno spazio-tempo autentico di interazione e partecipazione, in cui l’arte contemporanea rappresenta il mezzo per vivere e condividere la cultura, diffondendo il valore della conoscenza e della creatività e affidando la diffusione di tali valori alle nuove generazioni.

Le scuole italiane e straniere che sono state selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico del progetto presentano opere ispirate al “sogno”, tematica di questa 5°edizione. Il sogno – realistico o immaginario, idilliaco o perturbante – è intenso come progetto, come fantasia, come desiderio, come speranza, come utopia … Visione concreta o anticipazione, espressione di fiducia o tormento. Sogno artistico come realizzazione nel mondo di ogni giorno di qualcosa di impalpabile e fragile, cercando di cambiare il mondo intorno a noi.

Il progetto ha coinvolto 210 Licei Artistici italiani, di cui 167 selezionati partecipanti alla mostra e al concorso. Le opere in mostra sono 207, di cui 186 di studentesse e studenti italiani e 21 di studentesse e studenti di scuole d’arte europee ed internazionali.

La mostra si articola in tre sezioni: La Mostra, dedicata alle opere di studentesse e studenti dei Licei Artistici italiani; Licei dal Mondo, dedicata alle opere di di studentesse e studenti delle scuole europee ed internazionali; Omaggio ai Maestri, dedicata ad artisti che sono stati docenti o allievi di una scuola d’arte italiana. Le opere in mostra sono realizzate senza vincoli o indicazioni in termini di materiali o tecniche, su supporti analogici o digitali, avvalendosi anche di elementi sonori e luminosi e di movimenti meccanici ed elettrici.

A conclusione del progetto, verrà attivata l’azione ViaggiArte, il cui obiettivo è un’ulteriore messa in contatto e condivisione tra le realtà dell’istruzione artistica italiana ed internazionali.

Il catalogo della mostra è a cura della casa editrice Gangemi di Roma e si compone delle immagini delle opere e di una serie di saggi sulla tematica della mostra, a partire dal distico di un verso del poeta Giovanni Pascoli, tratto da Alexandros: “Il sogno è l’infinita ombra del vero”.

La Giuria della 5a edizione della Biennale dei Licei Artistici, presieduta in questa 5° edizione da Giovanni Bianchi, Professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova, designerà le opere vincitrici. Per la prima sezione della mostra sono previsti tre premi, e un premio per la seconda, mentre per entrambe le sezioni la Giuria potrà assegnare anche delle menzioni speciali. Le opere vincitrici del concorso connesso alla mostra saranno premiate il 2 ottobre 2024, alle ore 10.30, nella Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara.

Gli eventi inaugurali saranno moderati dalla giornalista RAI Simona Rolandi.

Il progetto è sostenuto da Fabriano (La bella carta) – la più antica cartiera d’Europa, fondata nel 1264 e tra i produttori di carta più importanti al mondo; Grimaldi Lines (La nave della Biennale) – Compagnia di navigazione che dal 2018 ospita a bordo delle navi Cruise Roma e Cruise Barcelona le opere della Biennale dei Licei Artistici, che “viaggiano” così tra Roma e Barcellona; Gruppo Cenpis – Accademia del Talento e Qualità della Vita, il più importante gruppo italiano per il recupero e la riuscita delle persone; Ligamina Inc – charity statunitense volta alla conservazione e allo studio del patrimonio artistico italiano.

Info e contatti

Mariagrazia Dardanelli (curatrice) – cell. 3389579987

Sito internet: https://retenazionaleliceiartistici.webnode.it/

Facebook: Biennale Nazionale dei Licei Artistici