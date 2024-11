Salute e prevenzione al maschile: giovedì 28 novembre a Napoli l’appuntamento promosso da SYNLAB SDN Napoli

Giovedì 28 novembre, alle ore 18:30, presso la sede SYNLAB SDN di Napoli in Via Gianturco 113, torna l’appuntamento col format “La salute in un Talk”. L’incontro di informazione, sensibilizzazione e prevenzione gratuito avrà come tema la “Salute al maschile: scoprire, prevenire e vivere bene”, con un focus sulle patologie più comuni che colpiscono polmoni, intestino e prostata, rivolgendosi in particolare agli uomini over 50.

L’evento rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e approfondimento, grazie alla partecipazione di un team di esperti e specialisti di alto livello. Saranno presenti, infatti, il Prof. Giovanni Galasso, gastroenterologo ed endoscopista, che parlerà della prevenzione e diagnosi precoce delle patologie del colon-retto, il Dott. Diego D’Agostino e il Dott. Ernesto Fina, urologi, che tratteranno le principali patologie benigne e maligne della prostata, e il Dott. Carlo Cavaliere, radiologo, che illustrerà le ultime innovazioni nella diagnostica per immagini, come la risonanza prostatica multiparametrica. A completare il quadro degli interventi ci saranno il Dott. Giacomo Cartenì, oncologo, che affronterà il tema delle neoplasie correlate a polmoni, intestino e prostata, e le Dott.sse Simona Marino e Annalaura Gambardella del Laboratorio SDN di Pagani, che spiegheranno il ruolo degli esami di laboratorio nella diagnosi precoce.

L’evento si svolgerà in presenza al Punto Prelievi al terzo piano della sede SYNLAB di Napoli, con parcheggio gratuito disponibile all’interno della struttura. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite QR code indicato sul sito sdn.synlab.it o inviando una mail a [email protected].