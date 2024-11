DAL 29 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2024 SI TERRÀ LA X EDIZIONE DEL “PREMIO FAUSTO ROSSANO – FESTIVAL DI CINEMA DEL SOCIALE E DELLA SALUTE MENTALE”

400 candidati provenienti da tutto il mondo, 36 le opere in concorso suddivise in 5 categorie per la rassegna a ingresso libero che quest’anno risponde al tema “Persone” e ospiterà, tra proiezioni e dibattiti, figure di rilievo internazionale come il regista, sceneggiatore e produttore iraniano Mohsen Makmalbaf

Si svolgerà da venerdì 29 novembre, partendo dall’Istituto Francese di Napoli “Grenoble”, fino al 7 dicembre 2024 con la giornata conclusiva al Teatro Bolivar, il “Premio Fausto Rossano – Festival di Cinema del Sociale e della Salute Mentale”, che giunge quest’anno, con l’ideatore e direttore organizzativo Marco Rossano e il direttore artistico Sergio Sivori, alla sua decima edizione e avrà per titolo “Persone”. Con il contributo della Regione Campania e della Film Commission, il sostegno del Pio Monte della Misericordia e della Fondazione Paolo Tortora & Valentina Abbruzzeso Tortora e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento Scienze Sociali , la rassegna che, in forma itinerante, toccherà vari luoghi significativi della città di Napoli (Istituto Francese di Napoli; Teatro Bolivar; Ex Asilo Filangieri; Ex Opg Je so’ pazz; Fruit Village Arena PalaBarbuto; ASD Kodokan Sport Napoli; Multicinema Modernissimo; I.S.I.S. Alfonso Casanova), affronterà il tema di questa edizione attraverso il linguaggio cinematografico, con materiali, editi e inediti, e tramite il confronto tra autori, esperti e testimoni.

Il Premio è dedicato a Fausto Rossano, scomparso prematuramente nel 2012 e che, nella sua vita professionale, ha saputo integrare il sapere della psichiatria con quello della psicologia analitica junghiana, fedele a una scelta politica ed etica a favore degli esclusi dai pregiudizi della società e incentrata sul riconoscimento della persona, appunto.

Tra i circa 400 cortometraggi candidati, 36 sono le opere che verranno presentate in concorso, provenienti da 13 Paesi diversi e suddivise in 5 categorie con giurie di esperti presiedute dalla giornalista Titta Fiore: Cortometraggi, Focus Campania, Studenti, Laboratori e Animazioni.

Nei nove giorni di proiezioni del Festival, si susseguiranno molti incontri e altrettanti ospiti. Venerdì 29 novembre, all’Istituto Francese di Napoli, sarà dato spazio al dibattito sulla sindrome di Tourette e le neurodivergenze mentre il giorno seguente, sabato 30, presso l’ex Asilo Filangieri, si terrà l’incontro speciale con il regista, sceneggiatore e produttore iraniano Mohsen Makmalbaf. La giornata di lunedì 2 dicembre, al Fruit Village Arena Palabarbuto, sarà dedicata al tema “Sport, disabilità e inclusione” in collaborazione con Mosaiko Enterprise e la partecipazione di diversi atleti paralimpici vincitori di medaglie d’oro. La rassegna proseguirà martedì 3 dicembre, nel centro sportivo ASD Kodokan Sport Napoli, con la giornata internazionale delle persone con disabilità, in collaborazione con ASD Kodokan Sport Napoli, GESCO e l’associazione La Scintilla. Mercoledì 4 dicembre l’Associazione Premio Fausto Rossano ospiterà gli “Stati generali del cinema accessibile per ciechi e ipovedenti”, organizzato da Allelammie Lucania Film Festival. Si passerà poi al Teatro Bolivar, giovedì 5 dicembre, con “Persone, incontri e proiezioni sulle Seconde Generazioni” in collaborazione con Cooperativa Dedalus, Centro Interculturale officine Gomitoli e Associazione CoNNGI, e gli ospiti Phaim Bhuiyan e Re Salvador, giovani autori. Venerdì 6 dicembre gli incontri e le proiezioni saranno incentrati tutti sul Femminile in collaborazione con la “Fondazione Una Nessuna Centomila”, Spaziodonna Linearosa di Salerno e le Kassandre con il sostegno di Ewa Network – European Women’s Audiovisual Network. Nella serata conclusiva di sabato 7 dicembre sarà consegnato il “Premio Speciale Fausto Rossano per l’impegno sociale” all’attrice Imma Villa e al regista Carlo Cerciello. Interverrà l’attrice Agnese Nano.

L’illustrazione creata per il Premio, che verrà consegnata ai vincitori, è dell’artista napoletano, storico dell’arte e straordinario illustratore, Spiff, al secolo Andrea Maresca.

Ingresso libero