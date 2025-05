“Àmati a Tavola”: a Napoli la presentazione del libro che unisce cibo, salute ed emozioni

Sabato 31 maggio 2025, dalle 17:00 alle 20:30, l’Arenile di Bagnoli (via Coroglio 14/B, Napoli) ospiterà la presentazione di Àmati a Tavola, il nuovo libro della biologa nutrizionista e kinesiologa Giovanna de Leo.

Un appuntamento gratuito ma dai posti limitati, pensato per chi soffre di sintomi persistenti come gastrite, colite, mal di testa, stanchezza cronica, problemi intestinali o intimi, e non ha ancora trovato risposte concrete. Il libro e l’evento ruotano attorno al Metodo de Leo, un approccio innovativo e integrato che mette insieme alimentazione, gestione emotiva e stile di vita per ritrovare il benessere fisico ed emotivo.

“So cosa significa vivere con sintomi che nessuno riesce a spiegare. Ci sono passata anche io. Ed è da quel percorso personale che è nato questo metodo, oggi alla base del mio lavoro quotidiano con centinaia di pazienti.”

Durante la serata, che si aprirà con l’accoglienza vista mare alle 17:00, ci sarà spazio per un approfondimento sul libro, testimonianze reali di chi ha ritrovato la salute con il Metodo de Leo, e un inedito aperitivo funzionale al tramonto, con cibi gustosi e antinfiammatori serviti in un’atmosfera rilassante, tra palme, musica lounge e profumi d’estate.

Chi parteciperà potrà anche ricevere una dedica personalizzata sul libro e portare a casa non solo una copia autografata ma anche tanti strumenti pratici per cambiare il proprio approccio al cibo e alla salute.

“Il corpo non mente: ogni sintomo è un messaggio. Capire da dove nasce è il primo passo per guarire davvero.”

Per prenotare il proprio posto, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 0866049 con nome, cognome e l’indicazione del numero di partecipanti (massimo 2 per invito). L’ingresso è gratuito e include la degustazione.

Un evento da non perdere per chi vuole imparare ad ascoltarsi, curarsi e – come dice il titolo del libro – amarsi davvero, anche a tavola.