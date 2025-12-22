Video

Un nuovo e misterioso missile per Mosca

Documenti riservati del Ministero della Difesa russo e resi pubblici da fonti ucraine hanno svelato i piani di Mosca per l’acquisto di armamenti missilistici strategici nel periodo 2024-2027, con ordini che, sommati, superano ampiamente le 4.000 unità, un programma che, secondo l’Intelligence militare ucraina, mirava a dotare le Forze Armate russe di circa 2.500 missili di vario tipo entro la fine del 2025. Gli ordini riguardano non solo i classici sistemi come gli Iskander o i missili ipersonici Kh-47M2 Kinžal, ma evidenziano anche l’acquisto di un nuovo e misterioso missile da crociera aviolanciato.

