Video

Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), ‘all’Infopoint Cantieri notizie su durata ed entità lavori’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Ferrovie Nord è molto impegnata in numerosi cantieri, anche di grande importanza, ed è quindi fondamentale fornire un punto di riferimento dove i cittadini possano rivolgersi, sia per segnalazioni, sia semplicemente per informazioni sulla durata o sull’entità dei lavori”. Così il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, all’inaugurazione alla stazione di Milano Cadorna dell’Info point Cantieri di Ferrovienord – Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda.

Potrebbe interessarti

Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘Infopoint Cantieri utile anche per...

Trump contro Zelensky: “Usano la guerra per non...

Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Natale 2025, quali sono i regali più acquistati

Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie...

Sanità, Salutequità ricorda la necessità di un piano...

GRINS: l’economia circolare un’opportunità per le imprese italiane

Artigiano in fiera: Mantegna, ‘qui pezzo importante e...

Meritocrazia Italia incontra a Roma le principali associazioni...