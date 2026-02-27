Video

Tram deragliato a Milano, le immagini dell’incidente

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Un morto, 1 paziente ospedalizzato in codice rosso e 38 persone in corso di valutazione ed eventuale ospedalizzazione (6 classificati come codice giallo e 32 in codice verde): è questo il bilancio provvisorio su feriti e persone coinvolte nel deragliamento di un tram a Milano, in viale Vittorio Veneto, diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu Lombardia).

Sui social intanto circolano le prime immagini e i primi video del deragliamento. Secondo le prime informazioni, il convoglio, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio all’angolo tra viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto investendo anche dei passanti.

© MiTomorrow

