Sanremo 2026, canta Tredici Pietro e a sorpresa arriva… Gianni Morandi

(Adnkronos) –
Alla fine Tredici Pietro lo ha fatto: ha portato il papà Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo 2026. In occasione della quarta serata, quella dedicata alle cover, il cantante in gara alla kermesse ha sorpreso il pubblico dell’Ariston con una presenza (quasi) inaspettata.  

Inizialmente era prevista un’esibizione con Galeffi, Fudasca & Band, con il brano ‘Vita’ di Morandi e Lucio Dalla, omaggiando comunque la carriera del padre. Ma alla fine… Tredici Pietro ha deciso di sorprendere tutti portando anche Gianni Morandi sul palco, che è entrato a sorpresa.  

Il brano è stato rivisitato con l’inserimento di alcune strofe rap, trasformandolo così in un brano generazionale tra passato e presente. L’eterno ragazzo ha cercato di seguire il figlio anche nelle movenze, regalando un’esibizione unica. Alla fine della performance, Morandi emozionato ha detto: “Cantare insieme a lui è una cosa… ero tesissimo spero sia andato bene”. “Sei stato bravissimo”, ha risposto il figlio con orgoglio. Si vede che l’hai fatta un paio di volte”. 

