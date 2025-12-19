Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende

In Italia per Natale si ricevono in media circa 30 milioni di regali indesiderati. E’ quanto emerge da una ricerca Doxa per eBay. Uno su cinque li rivende, ma c’è anche chi se li dimentica in un cassetto e chi li dona ad altri. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Kanye West torna in Europa dopo 10 anni, in concerto il 18 luglio a Reggio Emilia next post TikTok firma l’accordo per la vendita dell’attività in Usa Potrebbe interessarti L’Europa s’è desta? Accordo al Consiglio sul finanziamento... 19 Dicembre 2025 TikTok firma l’accordo per la vendita dell’attività in... 19 Dicembre 2025 Putin, Kiev non vuole la pace. I nostri... 19 Dicembre 2025 Milioni di italiani in partenza tra Natale e... 19 Dicembre 2025 Università: Denaro (Ucbm), ‘dalla visione iniziale a una... 19 Dicembre 2025 Università: Campus Bio-Medico, ricerca e formazione per ortopedici... 19 Dicembre 2025 Cultura: Bracco celebra il successo della video installazione... 19 Dicembre 2025 Università: Papalia (Ucbm), ‘nuove competenze e simulazioni ad... 19 Dicembre 2025 Povertà energetica ai massimi storici: nel 2024 coinvolte... 19 Dicembre 2025 Università: Vadalà (Ucbm), ‘ricerca traslazionale e nuove terapie... 19 Dicembre 2025