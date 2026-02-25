Sanremo, le Bambole di Pezza “Le donne non dovrebbero avere potere in casa ma parità ovunque”

È diventato virale il video del confronto tra le Bambole di Pezza e un rappresentante della sala ospitante web radio tv locali al Festival di Sanremo, dopo che la stessa band lo ha postato sui social.

La polemica nasce dalla domanda “Non pensate che oggi, negli anni tremila oramai, questa contrapposizione sia un po’… vecchia?”.

La risposta della band è chiara: “La parola femminista ci piace molto… è importante in una società in cui ancora non c’è la parità. Grazie della domanda perchè ci permette di parlarne. Non è andare contro gli uomini, ma volere un’equità”.

Il confronto si accende quando lo stesso interlocutore incalza: “Non è una società patriarcale la nostra, eh. La parità c’è. Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna… A casa mia comanda mia moglie. Cioè, in tutte le case vi sfido a dire che se avete un compagno, non comandate voi”. Applaudita la replica delle musiciste: “Ma le donne non dovrebbero avere potere in casa. Noi vogliamo parità ovunque”.

Alla minimizzazione dello speaker “Le donne oggi lavorano fuori casa tanto quanto gli uomini”, la band risponde: “Non è vero. La parità di stipendi non c’è ancora… ci sono tante ricerche che lo dimostrano”.

Nel passaggio più controverso, il giornalista pronuncia la frase “anch’io posso essere stuprato”, suscitando ulteriori reazioni online.

La chiusura della band chiarisce il punto centrale:

“Non è una questione che gli uomini non possano subire violenze… la differenza è tra un episodio possibile e un problema sistemico”.