Sanità: Spandonaro (Crea), ‘in 40 anni disparità non ridotte’

by Adnkronos
by Adnkronos

“Credo che la natura pubblica del sistema, alla fine, si possa sempre ricondurre all’elemento chiave dell’equità e, quindi, della riduzione delle disparità. I dati che abbiamo dicono che in questi 40 anni siamo riusciti, forse, a tamponare in buona parte l’effetto dell’invecchiamento, ma non siamo riusciti a cambiare la traiettoria in termini di disparità sia geografiche, sia socio economiche. In una condizione di questo genere, le risorse sono scarse e credo che il sistema si debba interrogare su cosa è prioritario dare e cosa, invece, debba essere riorganizzato anche con una collaborazione del privato”.  Lo afferma Federico Spandonaro, professore all’università degli studi di Roma Tor Vergata, fondatore e presidente del Comitato scientifico Crea Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.

