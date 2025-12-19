Video

Putin, Kiev non vuole la pace. I nostri soldati avanzano

by Adnkronos
In conferenza stampa a Bruxelles, Volodymyr Zelensky ha detto che “la presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa. Mosca ha commentato la decisione dicendo che “Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi”. Intanto, Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno, ha affermato che Mosca è disposta “a negoziare su proposte del 2024”. Il presidente russo ha aggiunto che l’idea di utilizzare i beni russi congelati era una “rapina”. Il capo del Cremlino ha elogiato i “seri sforzi di Trump per porre fine a questo conflitto”.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

