Pizzi (Anitec- Assinform): “prompt engineering” in crescita nelle ricerche online, “ChatGPT” in calo

“Anitec- Assinform ? l’associazione che nell’ambito del sistema Confindustria rappresenta tutte le imprese che operano in Italia nell’ambito dell’ICT. Quindi nella nostra rappresentanza ci sono i produttori di hardware, fornitori di servizi digitali, sviluppatori software. Nell’ambito di tutta questa filiera riteniamo assolutamente fondamentale il ruolo delle competenze proprio perch? il nostro compito ? quello di abilitare la trasformazione digitale del paese, dal privato al pubblico. Partecipare al festival sull’apprendimento per noi ? fondamentale per portare un po’ quella che ? la voce delle aziende del nostro settore, che sono quindi le aziende che comunque hanno la responsabilit? di indirizzare la trasformazione tecnologica e digitale in particolare del paese, per cui entrare in contatto con scuole, con altre imprese, con studenti ? un punto, devo dire, molto importante proprio per portare il nostro punto di vista.”Cos? Letizia Pizzi, Direttore generale Anitec-Assinform, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si ? svolta a Modena da venerd? 20 febbraio a domenica 22 febbraio.