Palmieri Sandulli (Avvocatura dello Stato): “La Colomba della Civiltà premia da 22 edizioni chi

“Il Premio ‘Le Ragioni della nuova politica’ ha molte edizioni alle sue spalle, però ha una linea di continuità, ossia quella di individuare delle eccellenze in vari campi. Il trofeo Colomba della Civiltà, consegnato ai premiati è simbolo dell’impegno nel contribuire alla crescita culturale e civile del Paese”. Così Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, in occasione della XXII edizione del Premio ‘Le Ragioni della nuova politica’, celebrata a Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato.

