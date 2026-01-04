Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali

Nonostante l’aumento delle tredicesime che è stato costante gli italiani si confermano sotto le feste “riciclatori seriali”. Una vecchia abitudine che si è trasformata in una tendenza che va consolidandosi sempre di più negli ultimi anni. È quanto emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative che preannuncia una vera e propria “contro spesa”, vale a dire un risparmio di 3,7 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali: 300 milioni più dell’anno scorso e 400 più del Natale pre pandemia. Cinque italiani su dieci – secondo l’associazione – ricicleranno i doni ricevuti queste festività o che conservano durante l’anno per utilizzarli al momento opportuno (55% donne e 45% uomini).