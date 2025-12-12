Video

Malattie rare, Nf1: selumetinib anche in adulti. Riduce dolore e migliora qualità di vita 

by Adnkronos
by Adnkronos

La neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1) è una malattia genetica causata da una mutazione spontanea o ereditaria del gene Nf1. Fino al 50% delle persone affette da questa malattia può sviluppare un tipo di tumore non maligno chiamato neurofibroma plessiforme (Pn) che può colpire il cervello, il midollo spinale e i nervi. I Pn possono comparire in età pediatrica e crescere nel corso della vita fino a invalidare chi ne è colpito. L’Unione europea ha annunciato l’approvazione di selumetinib, un inibitore orale per il trattamento dei neurofibromi plessiformi (Pn) sintomatici e inoperabili in pazienti adulti con neurofibromatosi di tipo 1.

