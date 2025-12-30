Video

L’Europa nel 2026: cosa ci aspetta?

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il 2026 sarà un anno di passaggio decisivo per l’Unione europea, stretta tra guerra e sicurezza, competitività e transizione, regole e realpolitik. Dall’Ucraina al riarmo, dai nuovi equilibri con gli Stati Uniti ai dossier su ambiente e digitale, Bruxelles si muove in uno spazio sempre più affollato e instabile. Sullo sfondo, l’allargamento, le presidenze di turno di Cipro e Irlanda e una domanda che attraversa tutte le scelte: che tipo di potenza vuole diventare l’Europa? Non più solo normativa, non ancora strategica, ma chiamata a decidere ora. È da qui che parte il nostro viaggio nell’Europa del 2026.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Sea Baby, il drone navale ucraino contro il...

Nick Kyrgios, in direzione ostinata e contraria

Fusioni e acquisizioni record nel 2025: i dati

Eurobond per l’Ucraina, la manovra a tenaglia che...

Tyrrhenian Link, nuovo record mondiale per Terna: posato...

Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo

Verona, 25enne spara a un gruppo di ciclisti...

Inca Cgil, lotta agli infortuni sul lavoro

Per Trump “Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”,...

Capodanno più caro per le famiglie italiane, su...