La Russa: “Le donne nella scienza sanno cogliere essenza professione ed umanità”

“Secondo me, le donne scienziate sono ormai anche più brave degli uomini, perché si impegnano di più, sono più eclettiche, sanno cogliere non soltanto l’essenza della loro professione, ma anche l’umanità, che non si discosta mai dalla capacità di fare bene il proprio lavoro”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” di Fondazione Bracco. La mostra, realizzata con gli scatti di Gerald Bruneau, fa parte di “100 donne contro gli stereotipi”, un progetto avviato nel 2016 con l’obiettivo di combattere discriminazioni e stereotipi di genere e dare voce alle donne in settori strategici quali la scienza, l’economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali.