Fumo: Durigon (Ministero Lavoro), ‘risposte concrete a tutta la filiera per contrastare l’illecito’

Per contrastare il fenomeno dell’illegalità legato ai prodotti da fumo e non da fumo “è certamente necessario inasprire regole, regolamenti e attività di ispezione e dare così una risposta forte a questo comparto. Credo che sia oggettivamente fondamentale dare risposte concrete a tutta la filiera”. Sono le parole del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, intervenuto a Roma alla presentazione dei risultati della terza edizione della ricerca ‘Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità’, realizzata da Logista in collaborazione con Ipsos Doxa, basata sui dati del 2025.