Video

Fumo: Durigon (Ministero Lavoro), ‘risposte concrete a tutta la filiera per contrastare l’illecito’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Per contrastare il fenomeno dell’illegalità legato ai prodotti da fumo e non da fumo “è certamente necessario inasprire regole, regolamenti e attività di ispezione e dare così una risposta forte a questo comparto. Credo che sia oggettivamente fondamentale dare risposte concrete a tutta la filiera”. Sono le parole del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, intervenuto a Roma alla presentazione dei risultati della terza edizione della ricerca ‘Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità’, realizzata da Logista in collaborazione con Ipsos Doxa, basata sui dati del 2025.

Potrebbe interessarti

Fumo: Mangialavori (FI), ‘politica economica equilibrata per garantire...

Fumo: Osnato (FdI), ‘allineare costi di mercato a...

Fumo: Rella (Logista), ‘primi effetti del divieto alla...

Colpito stabilimento chimico russo, droni su Melitopol e...

Ai: Barnabò (Syllotips), ‘offriamo software che permette continuous...

IT: Callegari (Innovio), ‘fattore umano centrale in cyber...

IT: Brugnoli (WeAreProject), ‘principali esigenze aziende sono Ai...

IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza...

IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti...

Ai: Ciarlini (Datapizza), ‘adattiamo formazione e soluzioni a...