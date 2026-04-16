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iran, Nardella (Pd): “Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?”

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“Il regime iraniano ha capito qual è il tallone d’Achille della comunità internazionale: lo Stretto di Hormuz. Prima di cominciare questa guerra folle al buio, Usa e Israele non hanno considerato che i Pasdaran potessero minare il passaggio marittimo né i numeri del transito di petroliere  e merci strategiche: ‘siamo di fronte alla follia cieca della guerra più stupida degli ultimi decenni.” Lo ha detto l’eurodeputato Dario Nardella (Pd) a margine della commissione Agricoltura, dopo il dibattito con la Commissione Ue sulla crisi in Medio Oriente.

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