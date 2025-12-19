Video

Imprese: l’alleanza per l’export passa anche dagli ambasciatori

by Adnkronos
In un contesto economico internazionale caratterizzato da una competizione sempre più sfidante, l’Italia punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza sui mercati esteri, con l’obiettivo di raggiungere un valore complessivo dell’export pari a 700 miliardi di euro entro il 2027. A svolgere un ruolo chiave nel processo di promozione dell’export italiano, oltre alla Farnesina e alle agenzie per l’internazionalizzazione che ad essa fanno capo, ovvero Ice, Sace, Simest e Ita, anche gli ambasciatori italiani nel mondo. Di questi temi si è discusso a Milano, negli spazi di Rho Fiera, in occasione della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, promossa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alla giornata di incontro hanno preso parte rappresentanti del governo e delle istituzioni, i vertici delle associazioni di categoria e numerose aziende.

