Gdo: Arduino (Lidl Italia), '70% dei nuovi punti vendita è risultato di riqualificazione urbana'

“Abbiamo investito circa 2 miliardi di euro negli ultimi cinque anni per la crescita della nostra rete di punti vendita e di centri logistici e contiamo di investire ulteriori 1.5 miliardi circa nei prossimi tre anni. Gli interventi che stiamo realizzando in Italia negli ultimi anni sono legati alla rigenerazione e alla riqualificazione urbana: più del 70% delle nostre filiali sono orientate in questa direzione e rispondono alle esigenze delle comunità locali”. Sono le parole di Emilio Arduino, amministratore delegato Servizi centrali e Sviluppo immobiliare di Lidl Italia, in occasione dell’inaugurazione del punto vendita di Viale Corsica 21 a Milano, l’800° negozio Lidl in Italia.

