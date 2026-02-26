‘Futuro della cura’, con il progetto di J&J e Microsoft il Ssn è al passo con i tempi

Mentre la popolazione italiana invecchia, aumentano le patologie croniche e a farsi sentire è la carenza di personale qualificato. Tecnologie digitali e intelligenza artificiale stanno ridefinendo organizzazione e processi di cura, ma c’è bisogno di rafforzare le competenze digitali di 50 mila professionisti della salute e accompagnare il Servizio Sanitario Nazionale nell’integrazione consapevole dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Con questi presupposti nasce il programma nazionale “Il Futuro della Cura”, un percorso formativo pensato per fornire strumenti concreti, capacità critiche e competenze operative in ambito AI e sanità digitale. L’iniziativa è stata lanciata da Johnson & Johnson insieme a Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale ETS.