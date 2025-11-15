Food: il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni

Il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie trent’anni e ripercorre i suoi traguardi raccontando, anche attraverso i numeri, la storia di unicità che da tre decenni custodisce e porta avanti sotto l’egida della denominazione Dop. La produzione è quadruplicata rispetto alla metà degli anni novanta ed è cresciuto del 98% anche l’impatto economico sull’agroalimentare della Provincia di Sondrio, che tocca oggi i 15,9 milioni di euro. Le due produzioni casearie che da prodotto di nicchia sono diventate simbolo della tradizione valtellinese guardano adesso alla conquista del mercato estero.