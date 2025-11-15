Food, Baldrighi (Origin): “Valorizzare Dop e turismo per un’economia sostenibile in Valtellina”

“La valorizzazione della materia prima in un territorio così importante come la Valtellina, ricco di bellezze naturali, rappresenta un’opportunità unica. Il legame che l’ultimo regolamento comunitario delle IG ha sviluppato sul turismo DOP è una strada di grande sviluppo e un’opportunità per tutte le aziende che operano sul territorio. Collegare cibo, territorio, tradizione e socialità permette di creare un’economia interessante e sostenibile, capace di mantenersi attiva anche in territori montani complessi”. Lo ha detto, intervenendo alle celebrazioni per i 30 anni di attività del Consorzio di tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto (Ctcb), Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia.