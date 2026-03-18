Video

De Biasi, San Felice: “Punto di forza del progetto è mantenimento e implementazione della

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

San Felice è una storica azienda vitivinicola toscana con vigneti nel Chianti Classico, a Montalcino e a Bolgheri. Di fronte alle sfide del cambiamento climatico, l’azienda ha scelto la viticoltura rigenerativa come modello per continuare a produrre vini di alta qualità, preservando le risorse naturali. Il percorso si concentra sulla tutela della fertilità del suolo, sulla gestione sostenibile dell’acqua e sulla valorizzazione della biodiversità. In questa direzione San Felice partecipa al progetto “Rigenerare per crescere” promosso da Bayer, con attività di monitoraggio della biodiversità e sviluppo di pratiche agronomiche mirate. L’obiettivo è rafforzare la resilienza dei vigneti e garantire qualità anche in un contesto climatico in evoluzione.

Potrebbe interessarti

Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa con il progetto...

Pignata, Bayer: “Agricoltura Rigenerativa, scelta verso il futuro”

Tumori, Bubbico (Teha- Ambrosetti): ‘solo il 5% pazienti...

Tumori, oncologo Marchetti  ‘verso una ricerca più inclusiva...

Tumori: Iannelli (Favo), ‘coinvolgere pazienti in ricerca è...

Imprese: a Roma esperti e professionisti del settore...

Grasso, Fontanafredda: “Il progetto con Bayer ci aiuta...

Imprese: Albano (EY), ‘investimenti agevolati fino al 2028’

Trabucchi (Assonime), ‘principio di derivazione fondamentale per disciplina...

Imprese: Iuvinale (Mef), ‘difficoltà a proseguire nella cooperazione...